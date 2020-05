Em sua concepção, o Instagram não é uma rede social pensada para repostagem de conteúdo — a ideia é que você publique apenas suas próprias fotos e vídeos, em vez de reproduzir criações de outras contas. É por isso que a rede nunca ganhou uma ferramenta “Compartilhar” nativa, como a que o Facebook sempre teve.

Ainda assim, há momentos em que repostar algum tipo de conteúdo faz-se necessário. Vai que você quer destacar muito a foto ou o vídeo de um amigo ou familiar; quem sabe você tem a conta de uma empresa e precisa compartilhar a postagem de algum outro perfil ligado aos seus negócios… as possibilidades vão longe. Neste caso, você está num mato sem cachorro, certo?

Bom, não: a App Store conta com um monte de aplicativos destinados justamente a replicar publicações do Instagram. E quando eu falo em “um monte”, não estou exagerando: são centenas de apps do tipo — alguns deles bons e funcionais, outros cheios de propagandas, permissões indevidas à sua conta e outros elementos suspeitos do ponto de vista da segurança.

É exatamente para isso que estamos aqui: abaixo, listamos cinco aplicativos de repostagem no Instagram testados e aprovados. Então, quando a necessidade surgir, escolha seu favorito, peça permissão ao criador original do conteúdo e seja feliz nos seus reposts! Vamos lá?

Um dos apps mais populares do tipo, ele traz uma série de opções: é possível personalizar a etiqueta indicando o criador original do conteúdo ou mesmo eliminá-la por completo, por exemplo, além de copiar (ou não) a legenda da postagem. Basta copiar o link do conteúdo original no Instagram e ele estará pronto para ser repostado quando você abrir o app.

O Repost: For Instagram traz suporte a fotos e vídeos, e pode ser usado de forma completamente gratuita; para eliminar os anúncios no app, é necessário assinar o Repost Pro, que custa R$7,50 por mês ou R$38 anuais.

Opção gratuita, sem marca d’água e sem anúncios, o Repost+ for Instagram . funciona da mesma forma que os demais aplicativos — basta copiar o link da postagem desejada no Instagram, e o app reconhecerá a URL automaticamente.

Há uma versão Pro, que custa a partir de R$8,50 por mês, com recursos extras como agendamento de posts, legendas personalizadas e cópia de hashtags.

Outra opção gratuita e com anúncios — que podem ser removidos com uma compra interna avulsa de R$19 —, o Repost for Instagram’ permite a reportagem de fotos e vídeos, agendamento de postagens e ainda traz um editor de imagens embutido para ajustes rápidos.

O Easy Repost for Instagram é uma opção paga, mas com alguns recursos extras: é possível, por exemplo, encontrar postagens dentro do próprio app, buscando por tags. Ele conta com suporte a vídeos (inclusive do IGTV) e galerias, permite personalização da etiqueta indicando o criador do conteúdo e publica automaticamente na sua conta, com a opção de agendamento.

O app pode ser testado gratuitamente por sete dias; em seguida, é possível fazer uma assinatura por R$8,50 mensais ou R$75 anuais.

O Buffer é uma opção bem diferente das supracitadas, pensada para administração das mídias sociais de empresas e figuras públicas — e, até por isso, ele tem um preço mais salgado, que parte de R$49 para um mês de assinatura.

Trata-se de uma solução completa de gerenciamento que inclui, também, a opção de repostagem no Instagram; para isso, basta copiar o link da postagem que você quer reproduzir, e o Buffer reconhecerá automaticamente a URL da próxima vez que você abrir o app.

Pois bem, escolha o seu favorito e bons reposts! 😉