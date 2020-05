Lobista da Apple renuncia ao cargo para se juntar à equipe de candidato à presidência dos Estados Unidos

A vice-presidente de políticas públicas e assuntos governamentais da Apple, Cynthia Hogan, renunciou ao seu cargo na empresa após ter sido nomeada para um comitê encarregado de eleger o vice-presidente do candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden.

A gigante de Cupertino confirmou a saída de Hogan em um comunicado para a Axios divulgado ontem (13/4), dizendo que a executiva deixará a empresa definitivamente em junho.

Na semana passada, Hogan se juntou ao comitê vice-presidencial da campanha de Biden, que também é composto pelo senador Chris Dodd, a congressista Lisa Blunt (D-DE) e o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti.

Hogan já havia trabalhado com Biden em 1993 — à época, como assessora do então senador. Ela atuou em vários cargos antes de trabalhar no escritório de Biden (que foi vice-presidente de Barack Obama) em 2009.

A Apple contratou Hogan em 2016 para comandar o escritório da empresa em Washington, onde ela atuou como lobista sob a pasta da vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple, Lisa Jackson.

A Apple ainda não anunciou quem substituirá Hogan — ou mesmo se essa troca ocorrerá antes da saída oficial da executiva.

via Bloomberg