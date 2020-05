Magic Keyboard estaria drenando a bateria do iPad Pro e não reconhecendo carregadores de terceiros

O Magic Keyboard do novo iPad Pro foi amplamente elogiado por seu trackpad, teclado retroiluminado e sua complexa engenharia de alavancas — mas, após o “encanto” inicial, alguns usuários expuseram suas primeiras frustrações com o acessório.

Mais precisamente, algumas pessoas têm percebido que a bateria do iPad está caindo rapidamente ao usar o Magic Keyboard com a retroiluminação das teclas ativada; em alguns casos, isso estaria acontecendo mesmo quando o iPad Pro não está em uso.

Vale notar que o iPadOS não separa, especificamente, as estatísticas do consumo da bateria quando o acessório está conectado ao dispositivo — portanto, não há como afirmar que o consumo verificado em alguns casos seja considerado “normal”; ainda assim, não deveria ser comum que um teclado retroiluminado com trackpad consumisse tanta energia.

Não está claro se isso é um problema de software ou de hardware (ou uma combinação dos dois). O pessoal do iPad Insight abordou esse problema e contou ter obtido sucesso ao substituir o Magic Keyboard com a Apple, como divulgado pelo 9to5Mac:

De fato, o blog descobriu que a bateria caiu apenas 14% durante pouco mais de uma hora digitando com o Magic Keyboard de substituição, com a luz de fundo definida em cerca de 25%. Isso [o consumo da bateria] foi 11% menor do que aquele visto na unidade aparentemente defeituosa.

Ainda é cedo para saber se isso seria realmente um problema, e se está atrelado ao hardware do acessório —presumivelmente, isso também poderia ser uma falha de software, mas somente a Apple poderá confirmar.

Acessórios incompatíveis

Como se não bastasse o próprio acessório da Apple estar (supostamente) apresentando problemas, outras pessoas têm reclamado que não conseguem recarregar o iPad Pro pelo Magic Keyboard usando alguns adaptadores de energia e cabos USB-C.

Tentei três cabos USB-C diferentes e todos mostram o alerta “Não carregando” ao lado do ícone da bateria (veja a imagem).

O pessoal do MacRumors relatou que não conseguiu recarregar o iPad Pro‌ usando o PowerPort Atom, da Anker, e o cabo USB-C oficial da Apple. Ao conectá-lo pela porta do Magic Keyboard usando esse acessório, o tablet se recusa a carregar e emite o som de carregamento de forma intermitente.

Assim como o problema acima, não está claro se isso é uma falha do produto ou se ele realmente precisa de acessórios criados especificamente para ele (o que seria um tipo no pé, por motivos óbvios).

Até termos uma resposta, é recomendável o uso dos carregadores e cabos oficiais da Apple para alimentar o novo iPad Pro com o Magic Keyboard.