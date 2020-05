Promoções do dia na App Store: WHOS YOUR … NEW STYLE!, Treellions, Color Wheel e mais!

Confira a nossa tradicional seleção de promoções nas App Stores desta quinta-feira!

WHOS YOUR … NEW STYLE!, desenvolvido por Kelemen Tamas, é um jogo bem simples e bastante diferente.

Movimente-se pelo cenário e remova itens perigosos que você jamais deixaria para uma criança ter acesso! Os controles são baseados em movimentos do dedo na tela: para andar, mova o dedo do lado direito; para mexer a câmera; o dedo do lado esquerdo.

Já lhe adianto que jogo é bem simples e curto. Você será capaz de cuidar do parente do seu vizinho? Lembre-se, você não está sozinho em casa! Ah, não pise nos brinquedos do bebê ou é game over!

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$29 de desconto:

Apps para iOS

Plante árvore, edite fotos, acesse informações sobre devastação e fotos que destacam a proteção do meio ambiente em um só app.

Utilitário para deficientes visuais.

Simulador de beisebol.

App para macOS

Utilitário para cores.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! E, se puder, fique em casa. 🏡