Para algumas pessoas, foram mais de dois longos anos de espera (ou nem tanto), mas finalmente os problemas acabaram: o web player do Spotify está agora disponível (novamente) no Safari! 🎉

Se você perdeu o fio da meada, vamos voltar a setembro de 2017: naquele fatídico mês, o web player do Spotify simplesmente parou de oferecer suporte ao Safari — sim, do nada. Em resposta às reclamações dos usuários, a gigante de streaming musical disse apenas que estava “constantemente testando coisas, adicionando e removendo recursos para fazer o Spotify cada vez melhor”, e que não sabia se o reprodutor seria disponibilizado novamente no navegador da Maçã.

Igualmente “do nada”, o reprodutor do serviço voltou a ser compatível com o Safari, permitindo que usuários da plataforma vejam e reproduzam músicas, álbuns, playlists e podcasts. Anteriormente, quem acessava o web player do Spotify no browser da Apple recebia a mensagem: “Este navegador não suporta o Spotify Web Player. Troque de navegador ou faça o download do Spotify para desktop.”

Uma das teorias para a então incompatibilidade entre o Spotify e o Safari era de que o plugin otimizador de mídia Widevine (usado pelo Spotify para streaming de músicas na web), do Google, não era suportado pela Apple por “razões de segurança”.

Seja como for, tudo parece estar resolvido agora. Caso você tenha algum problema para reproduzir músicas do Spotify no seu navegador, confira essa página de suporte.

via MacRumors