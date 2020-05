Apple TV+ assina acordo com produtora do cineasta Ridley Scott; “Amazing Stories” é alvo de processo

Mais um dia, mais uma leva de notícias do Apple TV+! Vamos a elas?

Scott Free

De acordo com a Variety, a Apple assinou um acordo de preferência com a Scott Free, produtora do renomado cineasta Ridley Scott. Com o contrato, todos os projetos desenvolvidos pela produtora deverão ser oferecidos primeiramente à Maçã — eles ainda poderão ser negociados com outras plataformas ou emissoras, mas apenas caso a Apple não esteja interessada.

A negociação, de certa forma, é um retorno de Scott à Maçã: além de dirigir clássicos como “Alien”, “Blade Runner” e “Gladiador”, o cineasta comandou também a produção de “1984”, o comercial de lançamento do Macintosh amplamente considerado um dos maiores da história da publicidade.

Obviamente, o acordo não necessariamente significa que Scott estará por trás de todos os futuros projetos a serem desenvolvidos com o Apple TV+ — ele poderá, afinal, simplesmente assumir o papel de produtor executivo sem necessariamente colocar a mão na massa. Ainda assim, os prospectos são positivos: a Scott Free tem uma série de projetos interessantes na manga, e será ótimo vê-los na plataforma da Maçã.

Processo por “Amazing Stories”

Enquanto isso, a Maçã recebeu mais um processo: desta vez, envolvendo a série “Amazing Stories” e por conta do suposto uso indevido de uma música — “Side Show”, do rapper Richie Rich. As informações são do AppleInsider.

A música foi utilizada no segundo episódio da série e, segundo os reclamantes, não teve seus royalties devidamente pagos ao produtor/distribuidor Darrell Jackson. A ação foi registrada na Corte Distrital do Norte da Califórnia e pede o pagamento dos valores em questão, além de danos e um reconhecimento por parte da Apple de que Jackson detém os direitos pela canção.

Vale lembrar que esse não é o primeiro imbróglio envolvendo “Amazing Stories”: há algumas semanas, falamos aqui sobre a acusação de plágio de um fotógrafo em relação a uma das cenas da abertura da série. O caso, entretanto, (ainda) não rendeu nenhuma ação judicial propriamente dita.

4K voltando na Europa

No fim de março, falamos aqui sobre a redução de qualidade do Apple TV+ na Europa — movimentação realizada por todas as plataformas de streaming no continente por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), visando evitar uma sobrecarga da rede de internet em período de isolamento social.

Pois agora parece que as coisas já começaram a voltar a normal por lá: de acordo com o 9to5Mac, a Maçã já cumpriu o período de 30 dias com qualidade reduzida e voltou a oferecer, desde o fim de abril, as transmissões em qualidade superior — incluindo 4K.

Segundo o FlatpanelsHD, a Netflix está agora tomando o mesmo caminho: em ao menos três países (Dinamarca, Noruega e Alemanha), a plataforma já está oferecendo transmissões em 4K HDR para consumidores que pagam pelos planos mais caros do serviço.

Um sinal, portanto, de que — ao menos na Europa — as coisas estão começando a voltar à normalidade.

Episódio especial de “Mythic Quest”

Para os fãs da série de comédia “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, aí está uma ótima notícia: a produção — que, como basicamente todo o mundo audiovisual, foi paralisada por conta da COVID-19 — terá um episódio especial totalmente escrito, filmado e editado remotamente em iPhones.

O episódio “Mythic Quest: Quarantine” chegará ao Apple TV+ na próxima sexta-feira (22/5) e trará todo o elenco principal da série, mostrando os desafios dos personagens tendo que trabalhar de suas casas. O roteiro foi escrito pelo criador da série, Rob McElhenney, pela cocriadora Megan Ganz e pelo ator/produtor executivo David Hornsby.

Com isso, “Mythic Quest” junta-se a “American Idol”, “Parks and Recreation” e “Fraggle Rock: Rock On!” como séries que tiveram sua produção mantida com uma ajudinha de iPhones. McElhenney, inclusive, falou ao Hollywood Reporter sobre a novidade:

Nós precisávamos filmar o episódio rapidamente sem sacrificar a qualidade. Por sorte, vivemos numa época em que todo mundo tem uma câmera no bolso. Os iPhones, aliados ao talento da nossa equipe, nos permitiram produzir esse episódio completamente ímpar em questão de dias. Nós esperamos que as pessoas gostem de assistir a ele tanto quanto nós gostamos de fazê-lo.

Quem vai assistir?

Novo vídeo de “Helpsters”

Por fim, adivinhem: temos um novo episódio de “Helpsters Help You”, a minissérie no YouTube estrelando os personagens da produção infantil do Apple TV+. Em “Bright Smiles & Hand Waves”, Cody ensina às crianças o que fazer quando você encontra com uma pessoa querida, mas não pode se aproximar dela — muito útil para esta época de isolamento social:

Muito fofo, não? 😊