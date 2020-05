Filmes da semana: compre “Yesterday”, de Danny Boyle, e vários outros títulos por R$9,90!

Semanalmente a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90, e nós do MacMagazine também aproveitamos para garimpar outras ofertas com o mesmo valor.

O título selecionado pela Maçã desta vez foi “Yesterday”, dirigido e produzido por Danny Boyle, com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran e Kate McKinnon.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Jack Malik era apenas mais um compositor tentando ser reconhecido… mas isso foi ontem. Depois de um misterioso desmaio, Jack (Himesh Patel) descobre que é a única pessoa no mundo que se lembra dos Beatles! Enquanto vai ficando famoso, cantando as músicas do famoso quarteto como se fossem suas, Jack vai perdendo Ellie (Lily James), a única pessoa que sempre o amou e acreditou em seu talento desde o começo. Mas antes que a porta para sua antiga vida se feche para sempre, ele precisa descobrir se, afinal de contas, tudo o que precisa é o amor. Kate McKinnon e Ed Sheeran também estrelam esta romântica comédia de rock ‘n’ roll, de Danny Boyle, diretor vencedor do Oscar, e de Richard Curtis, roteirista indicado ao Oscar.