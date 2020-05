mophie lança carregador sem fio com entradas USB-C e Lightning; SteelSeries, August e Logitech também têm novidades em acessórios

Vamos a mais um giro pelo vasto mundo dos acessórios para dispositivos da Apple? Claro que vamos! 😊

mophie

A fabricante de baterias externas e cases carregadoras que adora letras minúsculas (grrr) anunciou recentemente a nova powerstation wireless XL — um powerbank capaz de recarregar seus dispositivos sem fio múltiplas vezes. E, pela primeira vez, o foco não é só nos dispositivos da Maçã: temos aqui uma porta USB-C e uma porta Lightning.

A porta Lightning serve para você recarregar o acessório, enquanto a porta USB-C é bidirecional: ela pode ser usada tanto para recarregar a bateria do produto quanto para fornecer energia aos seus dispositivos (a até 18W). O carregamento sem fio também é bidirecional, podendo ser usado para recarregar a powerstation ou o seu iPhone/dispositivo compatível.

A bateria externa conta com 10.000mAh de capacidade, suficiente para — nas palavras da mophie — fornecer até 55 horas extras de uso a um iPhone. A parte superior é rodeada por um material emborrachado, para evitar que o dispositivo escorregue, e temos também quatro LEDs para indicar o nível de carga.

A powerstation wireless XL está disponível no site da fabricante por US$100.

SteelSeries

Enquanto isso, a SteelSeries lançou seu mais novo joystick com certificado MFi: o Nimbus+, que conecta-se sem fio ao seu iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Como diferencial em relação a controles já existentes, ele traz direcionais clicáveis (uma novidade no protocolo MFi), além de 10 horas de bateria a mais em relação ao antecessor — agora, são até 50 horas de uso contínuo. O joystick conta com uma porta Lightning entre os botões de gatilho, para que você possa recarregá-los com o mesmo cabo do seu iPhone.

O Nimbus+ vem, ainda, com um acessório feito para você prender seu smartphone a ele; será possível adquiri-lo no site da fabricante por US$70 a partir do dia 26 próximo.

August

A August, enquanto isso, colocou no mercado sua mais nova — e mais poderosa — fechadura inteligente: a August Wi-Fi Smart Lock, apresentada na última Consumer Electronics Show (CES) em Las Vegas.

Com design 45% menor e 20% mais fino que a August Smart Lock Pro, a fechadura traz suporte nativo ao HomeKit; não é necessário, como antes, depender de um hub ou acessório adicional para conectar-se à plataforma de automação doméstica da Apple. Ela pode ser instalada em menos de dez minutos, integrando-se à sua fechadura já existente, e traz um LED para indicar se está trancada ou não.

Como de costume com fechaduras inteligentes, você pode destrancá-la com o seu smartphone ou outro dispositivo eletrônico, além de enviar chaves virtuais (temporárias ou permanentes) para outras pessoas. Além do HomeKit (o qual permite que você a controle pela Siri no iPhone, no iPad, no Mac, no Apple Watch ou no HomePod), também é possível integrá-la à Alexa, ao Google Assistante, ao SimpliSafe ou ao Samsung SmartThings.

A August Wi-Fi Smart Lock já está disponível no site da fabricante por US$250 e pode ser adquirida em versões prateada ou preta.

Logitech

Por fim, já falamos aqui da Logitech StreamCam, webcam inteligente pensada para a arte do streaming capaz de capturar vídeos em Full HD a 60 quadros por segundo. Pois agora a sua fabricante anunciou a disponibilidade do dispositivo no Brasil — ela já pode ser adquirida na Logitech Store por R$1.300.

Por esse valor, você leva foco inteligente e reconhecimento facial automático, além de enquadramento inteligente (via inteligência artificial), estabilização de imagem, vídeo vertical em resolução 1080p e conectividade USB-C, para conexão nativa em qualquer Mac recente. Nada mau, não é mesmo?