Tenha seu CPF no iPhone com o novo app da Receita Federal

Tão importante quanto o RG (Registro Geral, também conhecido como carteira de identidade) de um brasileiro é o CPF (Cadastro de Pessoa Física).

Justamente por ser um documento tão importante — e necessário para aqueles que solicitam o Auxílio Emergencial de R$600, bem como para os contribuintes da Receita Federal — o Governo do Brasil lançou, nesta semana, o app CPF Digital RFB para iOS e Android.

É importante frisar que somente pessoas que têm CNH (Carteria Nacional de Trânsito) conseguem se cadastrar no app, por conta da identificação biométrica.

Com o CPF Digital RFB, é possível acessar, por meio do smartphone ou do tablet, o cartão do documento e receber notificações da Receita Federal. Para quem envia suas declarações do Imposto de Renda ao governo, o app também conta com o ChatBot — um recursos baseado em inteligência artificial para auxiliar o cidadão no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Em relação ao recurso de atendimento virtual interativo, a ferramenta também permite consultar informações como restituição, prazo de entrega da declaração e multa por atraso no envio do documento, além de esclarecer dúvidas sobre situações individuais, como declaração em conjunto, Carnê-Leão e isenção para pessoas com doenças graves.

A Receita informou que pretende desenvolver atualizações que ampliem o recurso de atendimento virtual para outros serviços além do Imposto de Renda. A ampliação tem como objetivo diminuir os atendimentos presenciais nas unidades do órgão durante a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), de modo a tornar o CPF Digital a “porta de acesso para os principais serviços públicos”.