Acreditem: já temos o primeiro conceito do iOS 15, com uma tela inicial deveras minimalista

Cansados da torrente de conceitos do iOS 14? Pois então talvez seja uma boa ideia dar uma olhada na mais recente criação do designer Roland Mészáros: ele foi um pouquinho adiante e tentou colocar no papel (ou melhor, na tela) a sua visão para um possível iOS 15.

O conceito de Mészáros é centrado no minimalismo e foca-se na tela inicial do sistema: na ideia do designer, sairia a grade enorme de ícones e entraria em seu lugar uma interface muito mais esparsa, apenas com os aplicativos mais abertos pelo usuário. Na parte de cima, um relógio e um pequeno ícone de previsão do tempo (tudo bem androidiano, se vocês querem minha opinião).

Outros elementos da interface também receberam retoques: a Siri ficaria contida a uma pequena janela no topo da tela, da mesma forma que a nova notificação de chamadas — um pedido antigo dos usuários que, se os céus quiserem, será atendido já no iOS 14. Até mesmo os ícones com os níveis de sinal e de bateria mudam no conceito de Mészáros, adotando um visual circular.

No geral, um conceito bastante simples (como as próprias ideias aqui adotadas), mas com um visual bastante agradável. A pergunta que fica é: representa uma melhora em relação ao que temos hoje? Deixem suas opiniões logo abaixo!

via Cult of Mac