O rumor já tinha sido ventilado pelo Wall Street Journal , e ontem foi confirmado: a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), parceira taiwanesa da Apple na produção dos seus chips próprios (como o A13 Bionic, dos novos iPhones) vai montar uma nova base na terra-natal da Maçã.

Mais especificamente, a empresa confirmou, em nota para a imprensa, que investirá US$12 bilhões na construção de uma nova fábrica no estado do Arizona (EUA). Quando inaugurada, a instalação será a segunda linha de montagem da TSMC no país — a companhia já conta com uma fábrica no estado de Washington, além de centros de design em Austin (Texas) e San Jose (Califórnia).

A construção da nova fábrica começará no ano que vem e deverá se estender até 2024, quando os primeiros chips produzidos na instalação deverão começar a ser distribuídos para as parceiras da TSMC — como a própria Apple. O investimento de US$12 bilhões, entretanto, vai além: a empresa estima que este será o valor empregado nas operações da fábrica entre 2021 e 2029.

No comunicado, a TSMC afirmou o seguinte:

A nova instalação nos EUA não só permite que nós ofereçamos melhores serviços aos nossos clientes e parceiros — ela também é uma oportunidade para atrair ainda mais talentos do mundo. Este projeto é de importância crítica e estratégica para o ecossistema de semicondutores vibrante e competitivo dos EUA, permitindo que as principais empresas do país fabriquem seus processadores mais poderosos dentro dos Estados Unidos e se beneficiem da proximidade de uma fabricante de semicondutores de nível global.

Essa parte final do trecho destacado, claro, é a que mais interessa à Apple: com uma segunda fábrica da TSMC nos EUA, a Maçã tem capacidade duplicada de fabricação dos seus processadores em sua terra — o que não só potencializa o ritmo de produção de iPhones e iPads como abre novos horizontes na (suposta) fabricação de Macs com chips próprios. Será?

via TechCrunch