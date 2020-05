Desenvolvedor cria lista de desejos para o watchOS 7, incluindo alarme inteligente e detecção de exercícios

Conceitos são ótimos para sonharmos com recursos e elementos que provavelmente nunca verão a luz do dia nos produtos e serviços da Apple. Mas sabe o que é igualmente legal? Ouvir (ou… ler) um desenvolvedor renomado, que sabe bem do que está falando, listar as novidades que espera para o futuro da Maçã na área em que trabalha.

Foi exatamente isso que David Smith fez: o desenvolvedor — especializado em aplicativos para o watchOS como o Sleep++, o Activity++, o Workouts++ e o Watchsmith — publicou em seu blog uma wishlist (lista de desejos) do que ele pretende ver no watchOS 7, que, se tudo der certo, será apresentado na próxima WWDC.

Alguns dos elementos citados por Smith já são rumorejados há bastante tempo, como um monitor de sono nativo — este, segundo ele, precisará fazer um equilíbrio frágil entre robustez e consumo de bateria e poderá assumir a forma de mais um anel de atividade, mostrando se você descansou o suficiente e teve uma noite de sono de qualidade.

Smith também deseja que a Apple adicione detecção automática de exercícios ao relógio, permita que a tela dispositivo fique constantemente ligada durante as atividades e dê ao dispositivo um maior nível de independência em relação ao iPhone — três elementos bastante pedidos pelos usuários. O desenvolvedor citou, ainda, suporte a múltiplas complicações de um mesmo app, assim como um sistema de atualizações mais confiável para essas complicações; todos sabemos que, atualmente, saber se as janelinhas de informações estão atualizadas é basicamente um jogo de adivinhação.

Outros elementos mencionados por Smith são menos óbvios, porém igualmente importantes: ele cita, por exemplo, um recurso de alarme inteligente nativo pelo qual você poderia especificar o intervalo de tempo que quer acordar e, dentro dessa janela, o relógio analisaria seus padrões de sono para lhe despertar no momento mais propício. O desenvolvedor cita, ainda, uma ferramenta de acompanhamento de nutrição nativa e mais recursos de saúde mental — coisas que vão além do app Respirar (Breathe), já existente.

A lista completa de desejos citados por Smith pode ser lida na sua postagem original. E vocês, o que adicionariam?

via MacStories