Ultimamente, tendo em vista a migração das pessoas para o home office por conta do período de isolamento social, temos dado algumas dicas de aplicativos que podem lhe ajudar na adaptação ao trabalho feito de casa — como o Time Out, que lembra a importância das pausas periódicas, o Krisp, que retira os barulhos indesejados das suas chamadas de vídeo, e o Meeter, que lhe conecta rapidamente às suas reuniões agendadas.

A dica de hoje cai nesse mesmo grupo, mas com um propósito ligeiramente diferente: o Oh Bother é um aplicativo pensado para indicar o seu status às outras pessoas que moram com você — isto é, se você pode ou não sofrer interrupções naquele momento.

Mais especificamente, o aplicativo para iPhone permite que cada pessoa na casa crie um perfil e indique como está naquele momento — você pode indicar, por exemplo, que está num momento mais tranquilo e pode ser interrompido(a), ou que está no meio de uma tarefa importante e não pode sofrer perturbações. Também é possível avisar que você está numa videochamada ou com os fones no ouvido, sem ouvir seus arredores; você pode configurar, inclusive, uma contagem regressiva para o fim daquele estado.

A ideia é que cada pessoa da casa baixe o aplicativo e faça seus ajustes; abrindo o app, você pode ver o status dos seus familiares (ou das pessoas com quem você mora) naquele momento. Quando alguém mudar de descrição, você (opcionalmente) receberá uma notificação no seu aparelho.

O Oh Bother está disponível gratuitamente na App Store. Se você precisa de uma forma mais, digamos, digital de obter um pouco de tranquilidade, ele pode ser uma opção interessante. 😉