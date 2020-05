watchOS 6.2.5 virá com novos mostradores coloridos do Orgulho

Liberada na sexta-feira, a quinta versão beta do watchOS 6.2.5 trouxe alguns novos mostradores coloridos temáticos LGBT+, visto que dia 28 de junho comemora-se o Dia Internacional do Orgulho Gay.

Desta vez, a Apple trouxe opções de personalização para alguns dos mostradores já existentes, incluindo Califórnia, Numerais Mono/Duo e Orgulho Analógico/Digital, além de um novo Degradê circular colorido — conforme noticiou o WatchGeneration.





Ao contrário de versões anteriores, que traziam as cores do arco-íris bem brilhantes, as desta leva vieram com tons mais pastéis.

É esperado que o watchOS 6.2.5 seja liberado para todos os usuários junto ao iOS/iPadOS 13.5, ao macOS Catalina 10.15.5 e ao tvOS 13.4.5, nas próximas 1-2 semanas.

via 9to5Mac