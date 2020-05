Anatel homologa o novo MacBook Pro de 13″ e “novos” Powerbeats Pro

Como sempre acontece quando a Apple lança algum novo produto, o novo MacBook Pro de 13 polegadas — anunciado há alguns dias — foi agora homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações.

Eis os Certificados de Conformidade Técnica da máquina — são dois modelos (o A2289 , com duas portas Thunderbolt 3, e o A2251 , com quatro portas):

O novo MacBook Pro de 13″, como esperado, vem com um teclado redesenhado (batizado pela Apple de Magic Keyboard), o dobro de armazenamento em todas as configurações padrão (começando em 256GB, em vez de 128GB), além de processadores de 10ª geração da Intel e 16GB de RAM mais rápida, de 3.733MHz — nos dois modelos mais caros.

Como sempre, com a homologação da Anatel, o MacBook Pro de 13″ agora está liberado para ser comercializado no Brasil — então, só depende da Apple para que as vendas comecem.

Powerbeats Pro

Junto ao novo MacBook Pro 13″, a Apple homologou também os “novos” Powerbeats Pro. Digo novos pois, como explicamos, muito provavelmente se trata apenas de algum ajuste interno feito pela Apple, visto que a empresa lista os modelos A2047/A2048 (antigos) e A2453/A2454 (novos) como sendo da mesma geração.

Eis os dois certificados publicados pela Anatel:

Capaz de, uma hora para outra, consumidores que comprarem os fones de ouvido passarem a receber os “novos” sem nenhum alarde por parte da Apple/Beats.

