Apple libera versão final do watchOS 6.2.5 com novos mostradores do Orgulho

Enquanto os sistemas operacionais dos demais dispositivos da Apple ganharam hoje suas mais novas versões Golden Master (GM), o Apple Watch deu um passo adiante: a Maçã liberou agora há pouco a versão final do watchOS 6.2.5 (compilação 17T608 ).

Como falamos ontem, a atualização já traz os novos mostradores coloridos do Orgulho LGBT+ — além de opções de personalização para os mostradores já existentes, temos também um novo Degradê circular colorido e uma nova paleta de cores, com tons mais puxados para o pastel. Eles combinam, claro, com as novas pulseiras do Orgulho lançadas hoje mais cedo pela Maçã.

O watchOS 6.2.5 leva também, como já comentamos, o recurso de eletrocardiograma (ECG) e as notificações de ritmo cardíaco irregular à Arábia Saudita.

Tirando isso, o watchOS 6.2.5 traz apenas correções de bugs e melhorias de performance. Para instalá-lo, basta acessar o aplicativo Watch no seu iPhone e acessar o campo “Atualização de Software” — lembrando-se, claro, de ter o relógio ao alcance do iPhone e conectado ao seu carregador, com pelo menos 50% de bateria.