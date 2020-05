Apple libera versões Golden Master do iOS 13.5, do iPadOS 13.5 e do tvOS 13.4.5

O iOS/iPadOS 13.5 está bem próximo de ser lançado. A Apple liberou hoje para desenvolvedores as versões Golden Master (ou seja, candidatas a finais, caso nenhum erro grave seja encontrado) tanto dos sistemas operacionais de smartphones e tablets (compilação 17F75 ) quanto do tvOS 13.4.5 ( 17L562 ). O macOS Catalina 10.15.5, por enquanto, está de fora; já o watchOS 6.2.5 teve a sua versão final liberada para todos.

O iOS/iPadOS 13.5 conta com suporte ao framework “Exposure Notification” (“Alerta de Exposição”) que, como o nome indica, notificará usuários que podem ter entrado em contato com pessoas infectadas pelo novo Coronavírus (COVID-19).

Além do framework, as novidades envolvem também melhorias no Face ID (o painel de senha aparece rapidamente quando estamos de máscara) e novas opções para o recurso FaceTime em grupo (opção de desligar o recurso que dá zoom quando uma pessoa fala).

Conforme também já mostramos quando ainda era chamado iOS 13.4.5, o 13.5 virá com a possibilidade de compartilhar músicas do Apple Music via Stories do Instagram e/ou do Facebook.

Junto aos novos sistemas, a Apple liberou também o Xcode 11.5 GM seed (compilação 11E608c ).

Caso mais alguma novidade interessante surja nas novas compilações dos sistemas operacionais, informaremos a vocês todos! 😉