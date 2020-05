Apple Watch ganha duas novas pulseiras do Orgulho, incluindo a primeira da Nike [atualizado: já disponíveis!]

Para celebrar o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, comemorado ontem (17/5), a Apple acaba de lançar duas novas pulseiras esportivas do Orgulho (Pride) — incluindo a primeira pulseira dessa coleção em parceria com a Nike.

As novas pulseiras combinam com os prósperos mostradores coloridos do Orgulho, os quais deverão ser liberados em breve com o watchOS 6.2.5.

Como de costume, a vendas de pulseiras da coleção do Orgulho apoiam instituições em prol da comunidade LGBT+, como a GLSEN, uma organização sediada nos EUA que lidera um movimento global para acabar com a discriminação, o assédio e o bullying contra alunos LGBT+ nas escolas.

Com esse esforço, a Apple e a Nike têm orgulho de apoiar organizações LGBTQ que defendem e constroem comunidades em todo o mundo, incluindo GLSEN, PFLAG, The Trevor Project, Gender Spectrum, Centro Nacional de Igualdade de Transgêneros e ILGA World, que reúne mais de 1.500 organizações membros em mais de 150 países e regiões.

Ambos os novos modelos de pulseiras estarão disponíveis em breve (ainda hoje, segundo a Maçã) na Apple Online Store. O preço muito provavelmente será o mesmo das esportivas normais: US$50 nos Estados Unidos, R$400 no Brasil.

Atualização, por Rafael Fischmann 18/05/2020 às 10:10

Bem rapidinho, as duas novas pulseiras já estão disponíveis para compra e os preços acima foram confirmados. Nos EUA, o prazo de envio é de apenas 1 dia útil; no Brasil, são 3-4 semanas:

Pulseira esportiva edição Orgulho: EUA | Brasil

Pulseira esportiva Nike edição Orgulho: EUA | Brasil

Quem vai? 🌈