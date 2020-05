Facebook ganha suporte à Split View no iPad; iA Writer e Mactracker são atualizados

Que tal começar a semana com updates da App Store? Entre as novidades, agora o app do Facebook (finalmente) é compatível com a Split View (tela dividida) e com o Slide Over no iPad — dois recursos que já existem há um bom tempo no tablet da Maçã.

Além disso, veremos que o app de criação e edição de texto iA Writer agora é compatível com periféricos no iPad, e que o app Mactracker foi atualizado com novas informações.

Vamos conferir tudo isso? 😉

Facebook

Após algum tempo (ou melhor, anos) de atraso, o app do Facebook finalmente ganhou suporte aos recursos de multitarefa do iPad em seu update mais recente — isso significa que, agora, o aplicativo funciona com a Split View e o Slide Over, permitindo novos gestos e visualizações.

Com a Split View, é possível usar o Facebook abrindo-o lado a lado com outros apps, o que é bastante funcional (e produtivo) ao navegar pela rede social enquanto realiza outra atividade em um app diferente, na mesma tela.

Já o Slide Over possibilita abrir rapidamente o Facebook sobre outro app em tela cheia, o que é igualmente tão produtivo quanto o recurso acima. Pelo menos por enquanto, a rede social ainda não oferece suporte para várias janelas (introduzido com o iPadOS 13.1), com a opção “arrastar e soltar” e com mouse/trackpad no iPad.

iA Writer

A atualização do iA Writer trouxe boas novidades, entre elas suporte a periféricos no iPad — integrando ainda mais a experiência desktop ao tablet (como capacidade de deslizar dois dedos horizontalmente para mostrar/ocultar a barra lateral), além de adicionar novos recursos visuais.

Ademais, o app ganhou pré-visualização de arquivos PDF, o que facilita a impressão e a exportação de documentos; o editor também está melhor integrado ao WordPress, permitindo criar novas publicações sem sair do app.

O update trouxe, ainda, uma série de melhorias relacionadas à Biblioteca, listas, etc.

Mactracker

Frequentemente, o Mactracker (um app que aglomera todos os produtos/acessórios/sistemas já lançados pela Apple) é atualizado com novas informações de dispositivos recém-lançados, e com o update mais recente do app isso não é diferente.

Desta vez, foram incluídos na lista de produtos os novos MacBooks Pro de 13 polegadas, além da atualização do status de suporte dos produtos recentemente descontinuados (vintage) pela Apple. O app também ganhou outras pequenas alterações.