Vídeo: encontrei a solução pros AirPods Pro não caírem da orelha!

Há alguns meses, publiquei um vídeo em nosso canal do YouTube testando uma solução DIY que consistia em aplicar uma memory foam dentro das pontas de silicone originais dos AirPods Pro. Spoiler: não resolveu o meu problema; o fone esquerdo continuou caindo da minha orelha.

De lá para cá, continuei buscando alguma solução que ajudasse nisso. Encontrei umas pontas com memory foam específicas para os AirPods Pro no AliExpress, bem baratinhas, e como eu mostro no vídeo, embora elas tenham ajudado um pouquinho (bem pouco!), não duraram mais do que 1-2 semanas. Se desintegraram por completo.

Enfim, da semana passada para cá, finalmente pus as mãos em duas novas soluções premium criadas especificamente para os AirPods Pro: as AirFoams Pro, da CharJenPro, e as Foam Tips da Comply.

Eu já estava usando as AirFoams Pro há alguns dias e adianto que sim, posso afirmar que elas resolveram o meu problema. O produto usa materiais de ótima qualidade e, além de dois pares de pontas, você ainda recebe na caixa paninhos de microfibra e com álcool isopropílico para limpar os AirPods e seu estojo de recarga.

Já as pontas da Comply, que recebemos em primeira mão (elas só começarão a ser entregues para consumidores no final deste mês), me deram uma primeira impressão ainda melhor. Mas o pacote em si é mais simples e só está disponível na cor preta, enquanto a solução da CharJenPro também tem versões em cinza e branca amarelo-claro.

De uma forma geral, como aponto no vídeo, ambos os produtos são muito recomendados. As AirFoams Pro saem por US$30, já à venda inclusive na Amazon americana, enquanto as Comply Foam Tips custarão US$25 e serão vendidas em kits com tamanhos variados.

Eu não poderia estar mais contente de poder usar meus AirPods Pro tranquilamente, sem ter que ficar mais “empurrando” eles toda hora para dentro do ouvido esquerdo. 😁