Acabamos de atualizar nosso app com importantes polimentos, baixe já!

Acaba de chegar à App Store mais uma atualização importante do nosso aplicativo para iPhones, iPads e Apple Watches, focado em polimentos e correções gerais de bugs.

Eis o changelog dessa nova versão, a 4.1.2:

Atualização com importantes correções e polimentos, pessoal! — Últimos vídeos agora carregam corretamente, na ordem;

— O podcast não para mais de reproduzir do nada;

— A troca para o Modo Escuro está agora mais confiável.

Fica o nosso agradecimento especial ao Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta atualização! Qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Valeu, galera! 😉