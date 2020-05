Conceito mostra como seria um “Apple Watch Series 6” com tela sem bordas

No mundo dos eletrônicos de consumo, estamos vivendo a tendência da eliminação das bordas: a cada geração, temos telas que se aproximam mais e mais das extremidades dos produtos. Eliminar completamente as bordas, por outro lado, é uma arte diferente — e que, por ora, deverá ficar somente no mundo dos conceitos.

Pois foi exatamente isso que o designer Pallav Raj imaginou: um “Apple Watch Series 6” com tela infinita, encostando nas bordas do relógio. Vejam como ficou:

O vídeo de Raj inegavelmente ficou parecidíssimo com os materiais de divulgação da Maçã — e pode até enganar um possível desavisado que ignore os segundos finais do clipe.

O Apple Watch em si também ficou bem interessante: especialmente num produto tão pequeno quanto ele, o aproveitamento das superfícies é crucial para oferecer uma melhor experiência de uso. Por outro lado, é difícil dizer o quão próximo (ou distante) estamos de uma tecnologia que permita essa eliminação completa das bordas.

Raj optou por não mostrar outros possíveis recursos do “Apple Watch Series 6”, mas a indústria dos rumores já deu conta disso: de acordo com as especulações recentes, é provável que vejamos um reloginho com monitoramento de sono, novos recursos de saúde mental e um possível medidor dos níveis de oxigênio no sangue.

Para sabermos como ele se parecerá à vera, entretanto, teremos de aguardar mais alguns meses.

Apple Watch Series 5 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável, titânio ou cerâmica

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2019

via iPhone in Canada