HTC também entrará na onda dos clones de AirPods

A primeira geração dos AirPods foi lançada em 2016 e, desde então, diversas fabricantes se “inspiraram” no design dos fones de ouvido sem fio da Apple para penetrar nesse mercado — nós já comentamos gadgets da Xiaomi e da Huawei, os quais têm muitas características em comum (para não dizer que são quase idênticos) com a criação da Maçã.

Hoje, praticamente quatro anos depois, essa inspiração continua. A fabricante taiwanesa HTC, por exemplo, está desenvolvendo novos fones de ouvido sem fio que são basicamente uma versão preta dos AirPods: conheça o U Ear.

Fotos dos novos fones enviadas para homologação na FCC (a “Anatel dos Estados Unidos”) e para a agência responsável em Taiwan foram divulgadas pelo Android Police, e mostram quão semelhantes o U Ear e os AirPods são.

Feito de um plástico brilhante, uma ponta arredondada e uma haste que se estende pelo ouvido, o U Ear só não é confundido de cara com os AirPods por conta da cor preta. Contudo, há diferenças pontuais: os pinos de carregamento estão localizados na frente dos fones de ouvido, em vez de nas pontas (como nos AirPods).

O estojo de carregamento do gadget da HTC também se inspira no design da Apple — porém não tanto quanto os próprios fones de ouvido. Diferentemente do estojo dos AirPods, o do U Ear se abre como uma caixa de joia. O estojo também possui uma porta USB-C para recarregar os fones de ouvido, e a HTC incluirá um cabo USB-A para USB-C na caixa.

Ainda não há informações de quando a HTC planeja lançar oficialmente “seus” fones de ouvido sem fio. Opiniões?

AirPods de Apple Preço à vista: a partir de R$1.214,10

Preço parcelado: em até 12x de R$112,42

Característica: fones sem fio

Lançamento: março de 2019

via The Verge