★ Saiba como recuperar dados apagados acidentalmente de iPhones ou iPads

Todo mundo que usa um computador, smartphone ou tablet com alguma regularidade certamente já passou pela terrível experiência de ter dados acidentalmente perdidos. Seja por algum passo em falso realizado por você mesmo, usuário, ou por algum erro de sistema, é sempre desagradável perceber que aquela foto estimada, aquele documento importante ou aquela conversa memorável foi perdida para sempre. Para sempre?

Não, não necessariamente para sempre. Já falamos aqui sobre recuperadores de dados para o Mac, mas hoje o foco é nos dispositivos que você tem nas suas mãos: o iPhone e o iPad. E, para desempenhar essa tarefa, nada melhor do que o iMyFone D-Back iOS Recovery.

Trata-se de um utilitário, disponível para macOS e Windows, que tem como objetivo justamente recuperar aqueles dados/arquivos apagados acidentalmente do seu iPhone/iPad. E ele realmente vai longe nos tipos de dados que podem ser resgatados: fotos, vídeos, notas, calendário, favoritos, lembretes, contatos, histórico de chamadas, mensagens do iMessage, dados de aplicativos e até mesmo o histórico do WhatsApp.

Para fazer isso, o iMyFone D-Back conta com alguns modos diferentes. O mais simples deles é o de Recuperação Inteligente: basta selecionar o cenário que mais se aplica ao seu caso (dados perdidos por acidente, redefinição de fábrica, iPhone bloqueado ou coisa do tipo), e o utilitário cuidará de tudo por conta própria, enviando instruções eventuais ao usuário para prosseguir na recuperação.

É possível, também, realizar buscas manuais por meio da opção Recuperar do Dispositivo iOS, ou realizar buscas por backups, como o do iTunes ou do iCloud, para reaver os seus dados. O software realiza todas essas ações automaticamente, apresentando ao usuário uma tela com todos os dados recuperados; a partir daí, basta selecionar aquilo que você quer manter e salvar onde for mais conveniente.

O aplicativo conta, ainda, com uma ferramenta para Corrigir o iOS, ideal para quando o seu iPhone ou iPad está apresentando problemas — como o travamento na tela da Maçã ao ligar ou lentidão nas operações. Para isso, basta conectar seu dispositivo ao computador e seguir os passos apresentados na tela.

A parte boa é que toda a operação do iMyFone D-Back é extremamente amigável e traduzida para várias línguas — por algum motivo, minha versão do software iniciou em inglês (mesmo tendo meu Mac configurado para o português), mas é possível alterar o aplicativo para o nosso idioma facilmente no menu “Help” (“Ajuda”). Ele também é relativamente rápido, realizando a maioria das buscas em poucos minutos (ou um pouco mais que isso, caso você tenha uma montanha de arquivos salvos).

O iMyFone D-Back pode ser adquirido no seu site oficial, onde ele tem algumas opções de compra/assinatura: o plano mensal sai por US$40, enquanto a assinatura anual custa US$50 (ambas com suporte a um dispositivo iOS); é possível realizar também a compra de um plano vitalício, que custa US$70 para cinco dispositivos iOS — e vai subindo de valor conforme a quantidade de aparelhos que você quer recuperar.

