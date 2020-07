Bumerangue, pulmões, ninja, castor… confira os novos emojis que os dispositivos da Apple receberão este ano!

Todos os anos, o profundo e assustador mundo dos emojis vai ficando ainda mais complexo com a adição de novas figurinhas às trocentas que já existem. Pois em 2020 não será diferente: como informou a Emojipedia, a Apple apresentou hoje os emojis que serão adicionados aos seus sistemas operacionais nos próximos meses.

Publicidade

As figurinhas, que fazem parte do Emoji 13.0 — apresentado há alguns meses —, são bem variadas: temos, por exemplo, um coração mais realista e um par de pulmões — que, suspeito eu, provavelmente foram incluídos por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Outros emojis que chegarão aos iPhones, iPads e Macs do mundo incluem um ninja, um castor, um copo de bubble tea, uma moeda, um bumerangue e um tamale; temos ainda a inclusão do típico gesto das mãos feito pelos italianos (mamma mia!). Mais importante, temos também um emoji com o símbolo do movimento transgênero.

Não há previsão exata para quando os novos emojis chegarão aos sistemas da Apple, mas — se seguirmos o cronograma dos anos anteriores — é provável que as figurinhas sejam incluídas no iOS/iPad 14.1 ou 14.2, lá para outubro ou novembro.

Publicidade

Lembrando que no iOS/iPadOS 14, finalmente teremos um campo de busca para encontrar exatamente aquele emoji que procuramos. 😊

Curtiram as novidades?

via AppleInsider