Apple atualiza termos de programação para remover palavras não-inclusivas

Em um comunicado publicado ontem no seu portal para desenvolvedores, a Apple anunciou que está atualizando sua terminologia de programação como parte de um esforço para “remover e substituir linguagem não-inclusiva em todo o ecossistema de desenvolvimento”.

De acordo com a empresa, as mudanças foram lançadas com as primeiras versões beta dos novos softwares, junto à documentação de cada um dos sistemas. A terminologia atualizada e outras alterações foram adicionadas ao Apple Style Guide.

As APIs com termos excludentes serão descontinuadas à medida que introduzirmos substituições em códigos internos, APIs públicas e projetos de código aberto, como WebKit e Swift. Recomendamos que você monitore atentamente os avisos de descontinuação em suas bases de código e passe proativamente para as APIs mais recentes disponíveis nos SDKs da plataforma.

Mais precisamente, em vez de referências a “lista negra”, “lista branca”, “branch master”, “master/slave” (“mestre/escravo”) e outras terminologias potencialmente insensíveis, a Apple implementará uma linguagem neutra, como “lista de permissões” e “lista de negações”. Ademais, “principal” substituirá “mestre” no Xcode 12 e, ainda, o termo “Preto” deve ser inserido com a inicial maiúscula quando referente a pessoas.

A iniciativa da Apple é feita em meio a um movimento maior para remover terminologias consideradas racistas no universo da computação. Esse processo acontece há anos, mas ganhou urgência com o movimento #BlackLivesMatter (#VidasNegrasImportam) e de protestos antirracistas ao redor do mundo.

via iMore