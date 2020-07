No mês passado, falamos aqui sobre um problema chato sendo enfrentado por donos de MacBooks Pro (de 13″, modelo 2020) e Air: os computadores apresentam problemas de conectividade com acessórios USB-A conectados a hubs e adaptadores, com quedas frequentes de conexão e instabilidade no uso.

Pois os usuários afetados já podem respirar em alívio: de acordo com os fóruns do Reddit, o macOS Catalina 10.15.6, liberado nesta semana, traz a devida correção para o problema. A informação está, inclusive, nas notas do update:

• Resolve um problema em que certos mouses e trackpads USB poderiam perder conexão.

Usuários afetados que já instalaram a atualização confirmaram ao MacRumors que, de fato, o macOS 10.15.6 soluciona os problemas de conectividade e seus periféricos USB-A voltaram a funcionar como deveriam. As notas da Apple citam apenas mouses e trackpads, mas é de se esperar que todos os acessórios afetados pelo problema voltem a funcionar normalmente. 🙏🏼

Muito bem, então!