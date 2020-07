Noggin (da Nickelodeon) entra para os canais da Apple TV no Brasil

O aplicativo Apple TV é um monstro que tem algumas cabeças. Nele você tem acesso ao Apple TV+ (serviço de streaming de vídeos da Maçã) e a diversos filmes (que antes faziam parte do catálogo da iTunes Store e agora ficam disponível para aluguel dentro do app).

Há também conteúdos de aplicativos “parceiros” (como HBO, Netflix, Prime Video, FOX, Globoplay, etc.) que são destacados no Apple TV — nesse caso, ao tentar reproduzir o conteúdo (que precisa de uma assinatura), você é jogado para o app em questão.

Mas não para por aí: existem ainda os canais da Apple TV. Aqui, como nos aplicativos “parceiros”, os conteúdos desses serviços também são destacados no app Apple TV; a diferença é que você pode assinar e assistir tudo pelo próprio aplicativo da Maçã.

Nós já comentamos a respeito dos dois serviços que fazem parte dos canais da Apple TV, o Smithsonian Plus e o STARZPLAY. Agora, mais um entrou na jogada: o Noggin by Nick Jr., com foco em conteúdo infantil.

O serviço tem em seu catálogo séries infantis famosas como “Patrulha Canina”, “Blaze e os Monster Machines”, “Dora, a Aventureira”, “Go, Diego, Go!” e muitos outros.

O serviço custa R$9,50 por mês e oferece sete dias de degustação para você ver se os seus pequenos curtem os conteúdos. 😉

