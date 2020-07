Nova Apple Sanlitun é inaugurada em Pequim; loja em Virgínia ganha espaço renovado

No começo desta semana, comentamos que a nova e monumental Apple Sanlitun, em Pequim (China), estava prestes a ser inaugurada — o que, de fato, não tardou: a loja abriu suas portas ontem (16/7), com direito a comunicado de imprensa e tudo.

A Apple Sanlitun foi a primeira loja da Maçã na China e ficava às adjacências da nova unidade, no shopping center Taikoo Li Sanlitun. O novo espaço tem o dobro do tamanho original e apresenta uma série de novidades em relação ao design das Apple Stores chinesas.

Nesse sentido, a loja recém-inaugurada conta com muitas das recentes atualizações de design de varejo da Apple, incluindo um Forum, uma galeria de exibições e uma sala de reuniões. A Apple Sanlitun também apresenta o primeiro painel solar integrado em uma Apple Store na China — o conjunto fornecerá energia para a loja que, assim como todas as instalações da Apple no mundo, opera com energia renovável.

Os painéis de vidro de pouco mais de dez metros, fabricados na China, fazem a barreira entre o interior e o exterior da loja, e as escadas de ambos os lados (semelhantes àquelas do Steve Jobs Theater, no Apple Park) correm paralelas aos degraus externos “para criar maior transparência e fluxo”. Os pisos são revestidos com pedra, enquanto no terraço foram plantadas árvores de uma espécie típica de Pequim (Sophora japonica, ou Acácia do Japão).

A loja agora abriga 185 membros da equipe, que “abrirão uma nova era para a Apple em Pequim”, como destacado pela chefe de varejo + pessoas da Apple, Deirdre O’Brien:

Essa loja define um novo padrão de varejo da Apple na China e estamos entusiasmados em continuar nossa história em Pequim. Estamos ansiosos para operar a Apple Sanlitun e todas as nossas lojas em todo o mundo, com a saúde e a segurança de nossos clientes e equipes como nossa principal prioridade.

Por falar em saúde e segurança, a nova Apple Sanlitun está sendo aberta com os mesmos procedimentos de saúde e segurança adotados atualmente em todos os locais de varejo empresa, seja para funcionários ou visitantes — incluindo uso de máscara, verificações de temperatura e distância social antes da entrada e dentro da loja.

Apple Reston

A Apple também reabriu sua loja de varejo em Reston (em Virgínia, Estados Unidos), agora em um espaço totalmente novo. A nova loja (com mais do que o dobro do tamanho da anterior) foi inaugurada após mais de um ano de trabalho de planejamento e construções. As informações são do Tech Times.

A nova Apple Reston possui uma fachada em quartzo branco e vidro — semelhante às Apple Clarendon e Apple Pentagon City —, além de uma porta giratória. Há, ainda, um novo espaço para a realização das sessões do Today at Apple e de atendimento dos Genius — contudo, todos esses serviços estão restritos devido à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), em alguns casos funcionando apenas com agendamentos.

Também por conta disso, uma celebração lotada neste momento seria não só inseguro, como imprudente. Assim, a Apple optou pela divulgação online e colocou apenas um pequeno aviso nas vitrines da nova loja.