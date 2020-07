Promoções do dia na App Store: Shadowmatic, CleanPics, Desktop Ghost Pro e mais!

Fechando mais uma semana com a nossa seleção de promoções nas App Stores!

O destaque do dia fica com Shadowmatic, um excelente quebra-cabeça para o seu iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV — criado pelo pessoal do TRIADA Studio.

No jogo, você deve lidar com objetos abstratos sob a luz e, movimentando esses itens, encontrar formas reconhecíveis na parede onde a sombra é projetada.



De acordo com a sua experiência, mais dificuldades surgem e os desafios ficam ainda mais complicados. No total, 12 ambientes e mais de 100 níveis estão à sua espera. Além dos objetivos principais, muitos secundários fazem parte do divertimento.

Confira o trailer do jogo:

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$48 de desconto:

Apps para iOS

Utilitários para imagens.

Jogo de RPG .

Calculadora.

App para macOS

Esconda a bagunça de sua mesa.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana. Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! Se puder, fique em casa. 🏡