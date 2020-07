Recurso Olhar ao Redor está agora disponível em Seattle; carros da Apple estão mapeando Finlândia, Noruega e Suécia

Temos novidades no app Mapas da Apple — e elas são boas se, por um acaso, você vive em Seattle (em Washington, Estados Unidos) ou na Europa como um todo.

Seattle

A cidade entrou para o seleto grupo que pode usufruir do recurso Olhe ao Redor (Look Around) — a versão da Maçã para o Street View (do Google), na qual temos uma experiência 3D interativa, podendo girar 360º e se mover pelas ruas.

Ao todo são hoje apenas 11 locais que podem aproveitar esse tipo de navegação: Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Oahu, Philadelphia, San Francisco e Washington — além de Seattle, é claro.

Europa

Os veículos da Maçã passarão por regiões selecionadas da Finlândia, da Noruega e da Suécia até agosto próximo, coletando imagens e dados nas ruas — pelo menos é o que diz a página da Apple relacionada ao assunto.

Os dados coletados, como sabemos, são usados para melhorar os mapas e expandir o recurso Olhar ao Redor, que como vimos acima, ainda está limitado a algumas cidades americanas.

Vamos torcer para que essa expansão aconteça logo!

Islândia

Focando nesse pequeno país que tem pouco mais de 300 mil habitantes, os mapas da Apple passaram a contar com informações de tráfego — com foco nos trajetos de ônibus em torno da capital Reykjavik. Agora, usuários podem selecionar rotas de transporte público entre dois locais sem problemas.

As informações de tráfego estão agora disponíveis em dezenas de cidades e países — a lista completa pode ser vista aqui.

via MacStories, MacRumors [1, 2]