No final de maio, noticiamos aqui no site o lançamento da terceira geração do Beoplay E8, fones de ouvido sem fio premium da Bang & Olufsen.

Pois agora tivemos a oportunidade de pôr as mãos neles, e trazemo-lhes inicialmente um vídeo de unboxing e hands-on desses fones de US$350.

Eles oferecem um som de extrema qualidade, até 35h de bateria com recarga sem fio (ou recarga rápida via USB-C), cancelamento passivo de ruído com Modo Transparência, entre outros. A cor que testamos é a cinza, mas eles também são vendidos em preto e rosa.

Vamos testar o produto mais a fundo nas próximas semanas, e depois publicaremos um review completo aqui no site. Fiquem ligados! 😉