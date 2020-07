Nestes tempos de pandemia, temos falado muito aqui sobre produções que passaram a ser filmadas com iPhones das casas dos seus apresentadores e atores. Mas o novo clipe da dupla Zedd & Jasmine Thompson resolveu ir além: toda a ação do vídeo de “Funny” acontece dentro da tela de um Mac.

Ainda que a Apple não tenha nenhum dedo na história (aparentemente), o clipe pode até servir como uma propaganda para os serviços da Maçã: em pouco menos de cinco minutos, os dois artistas comunicam-se remotamente e colaboram na criação de uma nova música usando aplicativos como Mensagens, Safari, Contatos e Photo Booth.

Para não dizer que a dupla ficou inteiramente dentro do cercadinho da Maçã, o Chrome e o Zoom também fazem uma participação no vídeo. Por outro lado, quando Jasmine deixa seu computador descarregar em um determinado momento, o logo da Apple aparece em destaque no meio da tela no momento em que o Mac é ligado novamente. 😛

A música pode não agradar a todos, mas não dá para negar que o resultado final ficou bem bacana: a música sincronizou-se perfeitamente com os acontecimentos na tela, e o vídeo traduz bem o sentimento de conexão que apenas os ambientes virtuais podem proporcionar neste momento de isolamento.

Curtiram?

