Novos vídeos da campanha “Behind the Mac” trazem o músico James Blake e o fotógrafo Tyler Mitchell

Há dez dias, a Apple veiculou um comercial estrelando o músico James Blake, ganhador do GRAMMY, para a sua campanha “Behind the Mac” (“Por Trás do Mac”).

Hoje, ela nos trouxe um vídeo mais completo mostrando Blake no processo de criação de uma música em sua casa. Confira:

“Parece um sonho pelo qual estou caminhando e sou capaz de afetar o que acontece nele.” James Blake nos deixa entrar em seu cérebro enquanto escreve a nova música “ASK FOR MORE”. Câmeras remotas foram instaladas no estúdio doméstico do vencedor do GRAMMY® Award, capturando todo o seu processo criativo enquanto ele trabalhava na escrita, na gravação e na edição da música durante um período de 24 horas. Desde o tempo gasto na elaboração de uma melodia em seu piano, passando por loops e lançando a melodia e adicionando camadas, instrumentos e vocais no Logic Pro X em seu MacBook, até editá-la em uma música finalizada. Concluindo a faixa logo após 1h da manhã.

Mas esse não foi o único novo vídeo veiculado hoje. Temos também um com o fotógrafo Tyler Mitchell, que em 2018 ficou famoso por fotografar Beyoncé para uma capa da revista Vogue.

Confira:

“O que posso fazer com os suéteres que usei nas costas.” Tyler Mitchell nos leva à sua casa em Bed-Stuy, enquanto ele trabalha em uma nova série de retratos usando apenas elementos de seu próprio quarto. Câmeras remotas foram instaladas no apartamento do fotógrafo de moda, capturando seu processo criativo enquanto ele filmava e editava a série durante um período de 24 horas. Pesquisando nas referências, compilando um quadro de humor, capturando as imagens, digitalizando-as no MacBook e editando as seleções no Photoshop. Dando os retoques finais nos retratos antes da meia-noite.

Muito legal o feeling dos vídeos, né? 😉