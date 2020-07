Como mudar as cores e os ícones das suas listas no app Lembretes

Quem lembra dos primórdios do Lembretes (Reminders), lá nos idos do iOS 5 e do OS X Mountain Lion, certamente recordará que o aplicativo nasceu paupérrimo e com pouquíssimas opções. Com o passar dos anos, entretanto, ele foi amadurecendo e tornando-se uma alternativa válida (ainda que não tão completa) a aplicativos de tarefas completos, com várias ferramentas de personalização.

Querem um exemplo? No iOS 13, a Apple adicionou ao aplicativo a opção de usuários personalizarem as listas de tarefas com cores e ícones específicos — um recurso muito útil para quem gosta de guiar-se visualmente e chegar rápido ao que interessa.

São, atualmente, 60 ícones em diversos temas — desde alimentação e compras até música, presentes, dinheiro e atividades físicas. Eles podem ser combinados com 12 cores para criar listas multicoloridas e facilmente identificáveis.

Alterar as cores e ícones das suas listas é muito fácil. Abaixo, explicamos como:

No iPhone ou no iPad

No Lembretes, abra a lista que você quiser personalizar e toque no ícone de três pontinhos no canto superior direito. Toque na opção “Nome e Aparência”. Escolha a cor e o ícone desejados para a lista e selecione “Concluído”.

Alternativamente, o processo pode ser feito na tela inicial do Lembretes: basta tocar na opção “Editar”, no topo superior direito da tela, e tocar no ícone “i” de cada lista para selecionar a cor e o ícone desejados.

No Mac

No Mac, o processo é ainda mais simples:

Abra o Lembretes e clique com o botão direito na lista que quiser personalizar. Clique em “Mostrar Informações”. Na janela que se abrirá, clique no ícone à esquerda e selecione a cor e o ícone desejados. Clique em “OK” para finalizar.

Pronto! Agora suas listas já estão devidamente configuradas de acordo com o seu gosto. Aproveite! 😉