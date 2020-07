Compare os novos sons do macOS Big Sur com os atuais

As novidades do macOS Big Sur não se resumem ao visual.

É verdade que as mudanças no design da décima primeira versão do sistema operacional dos Macs são o que chama mais atenção, mas a Apple resolveu também recriar muitos dos sons utilizados por ele.

Eis o que a empresa falou sobre essa novidade:

Sons novos e atualizados

Os sons do sistema são totalmente novos e ainda mais agradáveis aos ouvidos. Os novos alertas do sistema foram criados usando trechos dos originais, para que pareçam familiares.

Nós já mostramos alguns dos novos sons do macOS no vídeo abaixo:

Contudo, o canal do YouTube Pomamitia compilou basicamente todos esses novos sons em vídeos e ainda nos fez o favor de compará-los aos atuais do macOS Catalina, para vermos exatamente o que mudou.

Confira abaixo os chamados sons do sistema (arrastar para o Lixo, limpar o Lixo, mover arquivos e capturar uma imagem):

Aqui, você confere os sons de alerta (os quais podem ser encontrados em Preferências do Sistema » Sons » Efeitos Sonoros):

E aí, mudanças aprovadas? 👍🏼

