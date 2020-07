Escritores do mundo, uni-vos! Aqueles que usam Mac, pelo menos. 😛

Publicidade

Nas últimas semanas, estive testando o Highland 2, da Quote-Unquote Apps, e devo dizer que me surpreendi: o aplicativo traz um ambiente bastante propício para quem quer desenvolver sua próxima obra com um software inteligente, pouco intrusivo e que lhe dá liberdade para criar da forma que você quiser — oferecendo, ao mesmo tempo, várias ferramentas para ajustar o seu trabalho ao formato apropriado e analisar algumas métricas da sua criação.

O ambiente de escrita do aplicativo é bem inteligente. Na barra superior, você pode selecionar o formato desejado — há opções para roteiro de cinema, TV, peça teatral, história em quadrinhos, manuscrito literário, romance, argumento, discurso, artigo acadêmico, artigo wiki e muito mais.

Uma vez escolhido o formato, o Highland 2 detecta os elementos automaticamente. No caso dos roteiros de cinema (que é o aspecto que eu testei mais a fundo), por exemplo, ele é capaz de identificar cabeçalhos de cena, indicadores de fala, ações e transições — e formatar tudo já no padrão da indústria. Com um clique, você alterna entre o modo de escrita e o de visualização, no qual é possível ver como seu documento será exportado.

Publicidade

Seja lá qual for o formato escolhido, você pode ter acesso a uma barra lateral de anotações — especialmente útil para rabiscar ideias, fazer esquemas e outras marcações importantes para o prosseguimento do trabalho, mas que não podem ficar no corpo da obra.

Outro ponto bem legal é que o Highland 2 conta com um editor de temas para que você deixe o software ao seu gosto — é possível selecionar os esquemas pré-configurados no app ou criar o seu próprio. Particularmente, eu gosto de ativar o “Dark Mode”, colocar o app em tela cheia e mergulhar no texto sem distrações.

O software conta ainda com vários recursos adicionais: ativando o “Revision Mode”, todas as alterações feitas no texto são exibidas em uma cor diferente à sua escolha, para que você (ou o leitor beta) possa ver exatamente o que mudou e comparar as versões.

Publicidade

Já o “Sprint” permite que você configure uma janela de tempo para dar aquele gás no trabalho; ao final da contagem, ele mostrará quantas palavras você escreveu e o tempo gasto — ideal para lhe incentivar naqueles dias de bloqueio criativo. Você também pode configurar metas de páginas, palavras ou caracteres escritos.

Dois recursos adicionais me chamaram a atenção. Um deles é o “Gender Analysis”, que você marca o gênero de cada personagem com falas no seu projeto e o Highland 2 cria um gráfico comparando o número de falas de homens e mulheres — ideal para que você dê atenção à representatividade e às vozes diversas no seu texto; os dados podem, inclusive, ser exportados em um documento PDF. Seria legal ver, numa futura versão, um recurso semelhante para classificar os personagens em outras categorias.

O outro recurso bem bacana é o “Word Analysis”, no qual o aplicativo cria uma “nuvem” com todas as palavras no seu texto e conta as vezes em que cada uma delas aparece — ótimo para evitar repetições e exaustão textual. A ferramenta é ainda mais completa caso você escreva em inglês, já que, neste caso, o app é capaz de reconhecer palavras que estão ou não no dicionário.

Publicidade

Vale destacar, aliás, que o canal da Quote-Unquote Apps no YouTube traz um monte de minitutoriais para explorar os recursos e as possibilidades do aplicativo.

O Highland 2 pode ser baixado gratuitamente na Mac App Store, mas ela dá acesso apenas a alguns tipos de documentos e temas, não traz os recursos de análise e põe uma marca d’água nos documentos exportados. Para desbloquear toda a funcionalidade do app, é necessário fazer uma compra interna — avulsa — de R$190.

Não é barato, de fato, mas pode ser um investimento valioso caso você trabalhe escrevendo (ou esteja começando na área) e queira um companheiro de escrita mais inteligente. Vale a pena conferir!