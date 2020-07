Justin Timberlake estrelará novo filme do Apple TV+; série escrita por Mark Boal entra em produção

Embora tenha tido um dos maiores lançamentos até agora com “Greyhound”, estrelado por Tom Hanks, e anunciado uma nova produção cujo protagonista será interpretado por ninguém menos que Jake Gyllenhaal, o Apple TV+ não dá indícios de que diminuirá a velocidade tão cedo.

Recentemente, a gigante de Cupertino soltou duas “bombas”: a primeira, o lançamento do filme original “Palmer”, estrelado pelo cantor/ator americano Justin Timberlake; a segunda, a série “Echo 3”, escrita pelo vencedor do Oscar de Melhor Filme, Mark Boal.

“Palmer”

Como dissemos, a gigante de Cupertino anunciou a produção de um novo longa original, que contará um nome de peso: o drama “Palmer” será protagonizado por Justin Timberlake.

Escrito por Cheryl Guerriero, “Palmer” acompanha a história do ex-fenômeno de futebol universitário Eddie Palmer (interpretado por Timberlake) que, depois de uma temporada na prisão, retorna à sua cidade natal para colocar sua vida nos trilhos. Lá, ele enfrenta não apenas conflitos de seu passado, mas também um novo desafio: ele tem que cuidar de um garoto abandonado pela mãe. Além de Timberlake, “Palmer” será protagonizado por Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainright e Ryder Allen.

O filme é produzido por Sidney Kimmel, John Penotti, Charlie Corwin, Daniel Nadler e o vencedor do Oscar Charles B. Wessler. Entre o produtores executivos, estão Terry Dougas, Jean-Luc De Fanti, Mark O’Connor, Paris Kassidokostas-Latsis e Bruce Toll.

Por ora, não há informações sobre quando “Palmer” chegará ao ‌Apple TV‌+. Quem aí já está ansioso?

“Echo 3”

A Apple também deu sinal verde para a produção de uma nova série chamada “Echo 3”, com base na produção israelense “When Heroes Fly” — cuja criação foi inspirada no romance homônimo de Amir Gutfreund.

A série contará a história de Amber Chesborough, uma jovem cientista desaparecida na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela num momento de tensão entre os países. Seu irmão e seu marido, que tem uma “profunda experiência militar e um passado complicado”, lutam para encontrá-la.

A adaptação será feita pelo vencedor do Oscar de Melhor Filme, Mark Boal (“Guerra ao Terror”), que também atuará como showrunner junto a Jason Horwitch (“House of Cards”). A Apple está trabalhando com a empresa israelense Keshet, a qual detém os direitos de “When Heroes Fly”. A parceria entre as duas não é inédita, uma vez que elas também se uniram para produzir a adaptação em inglês do drama “False Flag”.

“Central Park”

A Maçã também lançou um novo lyric video (aqueles vídeos com letras) da canção “I Did Not Account For This”, da animação musical “Central Park”. Confira:

A música é interpretada por Leslie Odom, Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess e Rory O’Malley. Confira outras novidades de “Central Park” aqui.