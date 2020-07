Monitore mudanças em sites com o Web Alert, um app bem simples para macOS

Há alguns meses nós falamos sobre o Simon, um app muito poderoso e completo para quem quer monitorar sites e servidores. Só que eu estou longe de ser o público-alvo de uma ferramenta tão avançada assim, afinal, tudo o que eu preciso é acompanhar mudanças em alguns sites específicos — ossos do ofício de quem trabalha acompanhando o mundo Apple e precisa divulgar novidades qualquer dia/hora da semana. 😛

E se você também quer simplesmente acompanhar alguma mudança simples em algum site (seja para acompanhar o preço de um produto, mudanças no prazo de envio, uma nova notícia qualquer que você está esperando), eu lhe apresento o Web Alert.

O funcionamento dele é muito simples, mesmo: clicando no botão “+”, uma janela se abre para você nomear exatamente o que quer monitorar. Como exemplo, vou colocar o prazo de entrega do iMac de 27″, que agora está em 2-3 semanas.

Depois, clicando ali no meio (na área de seleção), uma nova janela se abre para você digitar a URL em questão que quer monitorar.

Basta então clicar no botão “Selection Mode” e ir passando o ponteiro do mouse/trackpad por cima dos elementos da tela até encontrar o que deseja (no meu caso, o prazo de entrega), clicando depois em “Submit Selection”.

Você pode, então, escolher se quer ser notificado sempre que algo naquela seleção mudar ou apenas uma vez (“Notify each time the selection updates”), se não quer ser incomodado com os alertas (“Do not disturb”) e ser notificado de possíveis erros (“Notify when errors”). Clique então em “Submit” e pronto, você está agora monitorando uma informação importante para você.

Não há como fazer edições nessa seleção. Caso queira monitorar outro aspecto dessa mesma página, você terá que criar um novo alerta. Como disse, se trata de uma ferramenta simples, então tudo o que você pode fazer é resetar os updates (para quando a informação mudar, você continuar monitorando aquela área que selecionou); outras opções incluem ignorar os alertas momentaneamente (opção “Do not disturb”), ver quando app checou por mudanças pela última vez (“Status Details”), visitar a página (“Visit Page”) e apagar o alerta (“Delete Alert” ).

Nas preferências do Web Alert, você pode ainda escolher se o app será aberto ao ligar o Mac e o tempo de monitoramento para os seus alertas (de 1 minuto a 6 horas).

A versão gratuita do app lhe permite monitorar apenas um site; caso queira mais, é preciso fazer uma compra interna de R$38.

Simples, né? Alguns podem achar simples até demais, já que tudo é baseado na seleção de algumas áreas do site. Mas essa simplicidade é justamente o que destaca o Web Alert frente a soluções avançadas como o Simon.

