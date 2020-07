E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos a elas?

Skype

O Skype para iOS/iPadOS ganhou um recurso que já existe nos seus aplicativos para desktop: a possibilidade de embaçar o seu plano de fundo — ideal para o caso da sua casa estar uma bagunça e você precisar disfarçar o caos numa reunião profissional ou coisa do tipo.

O aplicativo usa inteligência artificial para reconhecer o rosto do usuário e desfocar o plano de fundo, o que tem pontos positivos e negativos: por um lado, é possível usar a ferramenta em qualquer iPhone ou iPad compatível com o app; por outro, o efeito não é tão preciso quanto seria caso fosse utilizada a câmera TrueDepth dos dispositivos mais recentes.

Por outro lado, o Skype para iOS/iPadOS ainda não traz o recurso de aplicar fundos personalizados ao seu vídeo — algo que já está presente nos aplicativos para desktop há algum tempo.

Google Fotos

O ubíquo serviço de backup de fotos do Google adicionou mais elementos à sua ferramenta de recordações. Agora, de tempos em tempos, o aplicativo “produz” coleções de imagens com as pessoas que você mais ama, para que você lembre dos seus momentos favoritos com ela.

Twitter

O Twitter não ganhou uma atualização em si, mas — de acordo com o 9to5Mac — está fazendo uma pesquisa com usuários beta para testar a possibilidade de, num futuro próximo, oferecer ícones personalizáveis no aplicativo para iOS.

A pesquisa inclui quatro layouts do famoso ícone do passarinho, um deles sendo o design atual utilizado pelo app; os usuários são orientados, então, a responder algumas perguntas sobre os ícones. Aparentemente, a rede está testando também uma nova animação de início para o seu aplicativo:

Não é possível saber se o Twitter implementará alguma dessas mudanças, mas é bom ver a rede se movimentando.

Mario Kart Tour

Por fim, o famoso jogo de corrida da Nintendo ganhará uma novidade muito pedida pelos usuários: a opção de jogar com o celular em modo paisagem — com direito a um novo layout de controles, mais preciso e mais parecido com a experiência tradicional de um console.

A atualização com a novidade será liberada amanhã (21/7). Já não era sem tempo, não é mesmo?