Amigos juntam-se novamente para recriar o wallpaper do macOS Big Sur

Há quase um ano, o trio de amigos Andrew Levitt, Jacob Phillips e Taylor Gray se juntou numa jornada para recriar todos os wallpapers padrão do macOS de 2013 para cá, desde quando a Apple passou a adotar codinomes de locais especiais da Califórnia.

Com o recente anúncio do macOS Big Sur, eles resolveram enfrentar o desafio novamente — e, desta vez, precisaram de um helicóptero! 😉

Curiosamente, o piloto que eles contrataram foi exatamente o mesmo que a Apple contratou para capturar a foto dela. Quem diria!

O resultado final capturado por eles ficou excelente e é talvez um dos mais fiéis de todos. Você pode baixar o original aqui, e o recriado por eles aqui.

O bacana — como eles mostram no vídeo — é que, na apresentação do Big Sur, o vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, parece sim ter feito a uma referência ao trio de amigos quando brincou com a escolha do novo codinome.

Os caras mandaram muito bem! 😊