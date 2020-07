Anatel homologa o Mac mini do Developer Transition Kit para o Apple Silicon, estranhamente

Há um mês, publicamos um artigo aqui no site detalhando o Developer Transition Kit (DTK) lançado pela Apple para desenvolvedores interessados em trabalhar antecipadamente na transição dos seus apps para o Apple Silicon.

Publicidade

Trata-se de um Mac mini equipado com o chip A12Z Bionic do iPad Pro, 16GB de RAM, SSD de 512GB, rodando o macOS Big Sur e o Xcode 12, e que custa US$500 para desenvolvedores — com o detalhe de que o hardware terá que ser devolvido à Apple ao fim do programa.

Infelizmente, como pontuamos anteriormente, o Brasil não está entre os 32 países que estão elegíveis para a solicitação do DTK — Portugal sim, vale notar.

O estranho é que, hoje, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou a homologação de um produto identificado pelo código A2330 , que nós sabemos ser exatamente esse tal Mac mini (e não um novo iMac, como anteriormente especulado). Até o momento, não há nenhum documento ou certificado disponível para download.

Publicidade

Sendo assim, pode ser que a Apple estivesse esperando sair essa homologação para liberar o DTK para desenvolvedores brasileiros. A página Universal App Quick Start Program no portal Apple Developer ainda não foi atualizada, mas obviamente ficaremos de olho.

Alguém aí interessado?