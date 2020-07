Após adiamento, desafio de atividade para empregados da Apple será realizado a partir desta semana

Anualmente, a Maçã realiza um desafio de atividade no Apple Watch exclusivo para seus empregados ao redor do mundo, sempre com distintivos e “mimos” especiais para aqueles que completarem o repto.

Em 2020, entretanto, tivemos um pequeno percalço: o desafio, que seria realizado (como tradicionalmente) em fevereiro, foi adiado indefinidamente por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Agora, como informou o MacRumors, o desafio está voltando a valer: ele será iniciado ainda nesta semana e perdurará pelas próximas, até o dia 16 de agosto.

Para saírem vitoriosos, os empregados terão de fechar os três anéis de atividade do Apple Watch (sobre os quais falamos nesse artigo) todos os dias enquanto o desafio estiver valendo. Aqueles que completarem o desafio ganharão uma camiseta especial da Maçã (acima), com a inscrição “2020” no estilo dos círculos do Watch, e um broche comemorativo.

O desafio é válido para empregados do mundo inteiro, estejam eles trabalhando normalmente ou de suas casas. Boa sorte para todos!