Apple Business Chat está agora disponível para empresas que usam os serviços da Zendesk

Junto ao iOS 11, a Apple lançou o Business Chat, uma ferramenta pela qual usuários podem conversar diretamente com marcas (pense em algo como o WhatsApp Business).

Ainda que seja uma ferramenta do iOS, o Business Chat não está disponível em todos os lugares — no fim de 2018 ele foi lançado em diversos novos países (com muitas novas empresas utilizando o recurso) e, em meados de 2019, começou a ser testado no Brasil.

Pois agora, uma nova empresa bastante importante no segmento de suporte (utilizada por gigantes como Slack, Uber, Shopify e outras) passou a adotar o Business Chat: a Zendesk.

O Zendesk capacita as empresas para que forneçam suporte mais pessoal e atempado aos clientes pelo aplicativo Mensagens. Com o Apple Business Chat, os clientes enviam mensagens em vez de ligarem, o que impulsiona o engajamento a um custo menor. Com mais opções de autoatendimento e ferramentas para oferecer experiências personalizadas, você consegue novas fontes de receita enquanto eleva o nível da experiência do cliente.

Não se trata apenas de uma conversa regular no app Mensagens. O Business Chat conta com recursos avançados com listas de seleção, seletores de data e hora e aplicativos personalizados criados para iMessage, o que pode ajudar muito na hora de oferecer suporte a clientes. Há, por exemplo, integração com o Mapas, com o Apple Pay (é possível pagar por algo diretamente pelo chat), entre outras coisas.

Warren Levitan, vice-presidente de negócios de conversação do Zendesk, afirmou que a novidade abre outro canal para que empresas se comuniquem com clientes de uma maneira mais fácil e conveniente. “Estamos empolgados com o fato de que agora mais clientes podem aproveitar o poder das mensagens modernas para criar experiências de clientes digitalmente transformadoras em qualquer dispositivo Apple.”

O Apple Business Chat está disponível no plano Sunshine Conversations, o qual custa a partir de US$495 por mês — obviamente, estamos falando aqui de um serviço B2B (business-to-business).

