E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos a elas?

Google Maps

O ubíquo serviço de mapas do Google adicionou instruções para rotas de bicicleta ainda mais precisas, pensando nas necessidades da população pós-Coronavírus e nos serviços de compartilhamento de bikes. Inicialmente, as novidades valerão em dez cidades, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro.

Ao solicitar uma rota por bicicleta em uma das cidades cobertas pelo novo recurso, o Google Maps guiará o usuário do início ao fim da viagem: ele lhe dará o caminho a pé até a estação de compartilhamento mais próxima, calculará a melhor rota até a estação mais próxima do seu destino e, por fim, o caminho a pé até o destino em si. Em algumas cidades, o aplicativo trará ainda um link para você abrir o aplicativo do serviço de bicicletas em questão.

As cidades que receberão a novidade nessa primeira leva são as seguintes (com os serviços de compartilhamento de bicicletas destacados em parênteses):

São Paulo , Brasil (Bike Itaú)

, Brasil (Bike Itaú) Rio de Janeiro , Brasil (Bike Itaú)

, Brasil (Bike Itaú) Chicago , EUA (Divvy/Lyft)

, EUA (Divvy/Lyft) Nova York , EUA (Citi Bike/Lyft)

, EUA (Citi Bike/Lyft) Área da Baía de San Francisco (Bay Wheels/Lyft)

(Bay Wheels/Lyft) Washington, D.C , EUA (Capital Bikeshare/Lyft)

, EUA (Capital Bikeshare/Lyft) Londres , Reino Unido (Santander Cycles/TfL)

, Reino Unido (Santander Cycles/TfL) Cidade do México , México (Ecobici)

, México (Ecobici) Montreal , Canadá (BIXI/Lyft)

, Canadá (BIXI/Lyft) Taipei e Nova Taipei, Taiwan (YouBike)

Fica a torcida, agora, para que o recurso se expanda rapidamente.

Spotify

Enquanto isso, o Spotify expandiu ainda mais sua investida no mundo dos podcasts: a partir de agora, os criadores poderão lançar episódios dos seus programas digitais também em vídeo.

Usuários podem acessar os podcasts em vídeo tanto em contas gratuitas quanto no Spotify Premium, e é possível trocar rapidamente da versão em áudio para a versão em vídeo — se você sair do app, por exemplo, ele fará a troca automaticamente para a versão em áudio.

A novidade, por enquanto, está disponível apenas para alguns criadores de podcasts populares; eventualmente, o recurso será disponibilizado para todos.

Instagram

O Instagram, por sua vez, iniciou os testes de uma nova ferramenta, chamada “Personal Fundraisers” — que, como o nome já diz, permitirá que usuários iniciem “vaquinhas” próprias ou apoiem campanhas de outros usuários, com doações feitas pela própria plataforma.

Os usuários poderão iniciar as campanhas tocando em um botão nos seus perfis e adicionando informações como nome, descrição, categorias, foto, meta de arrecadação e informações de pagamento — todo o dinheiro será processado (ao menos nessa fase de testes) pelo Stripe. Todas as campanhas serão analisadas por uma equipe do Instagram antes de irem ao ar.

Por padrão, as campanhas durarão 30 dias, mas seus criadores poderão estendê-las caso julguem necessário. Os criadores precisarão ser maiores que 18 anos e poderão divulgar as campanhas com postagens no feed e nos Stories, além de compartilhar links diretos para a vaquinha. Os doadores, por sua vez, poderão escolher o valor doado; os criadores da campanha poderão ver o nome de usuário e a quantia doada pelos doadores.

Por enquanto, o recurso será disponibilizado em fase de testes apenas nos EUA, no Reino Unido e na Irlanda; em breve, outros países deverão receber a ferramenta.

SoundHound

Por fim, o SoundHound adicionou suporte a letras em pré-visualizações de 30 segundos. O serviço é integrado ao LiveLyrics e permite que você cante ao menos um trecho da música em questão sem precisar estar conectado a nenhum serviço de streaming.