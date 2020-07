Microsoft apresenta novo visual da suíte Office no desktop e em dispositivos móveis

Por décadas, a Microsoft manteve um visual bem constante na suíte Office — claro, um ajuste aqui e ali é sempre pressuposto, mas a disposição dos comandos e o design geral é bastante consistente já há bastante tempo. Pois em breve, a gigante de Redmond vai mudar esse paradigma com um redesign completo dos aplicativos.

A empresa exibiu uma prévia das novidades hoje, em uma publicação no Medium, e já podemos ter alguma noção do que nos aguarda. A palavra de ordem é flexibilidade e inteligência — tendência que já se mostra na barra de ferramentas superior, agora muito menor e com comandos contextuais que “adivinham” o que você está querendo fazer e mostra os botões correspondentes. Uma barra de busca fica em destaque na interface, para que você sempre encontre o comando desejado com apenas algumas teclas.

O design também toma muita inspiração do Office para dispositivos móveis, com muita área branca e apenas “toques” indicando a identidade visual de cada aplicativo — azul para o Word, vermelho para o PowerPoint, verde para o Excel e assim por diante.

Interessante notar, inclusive, que as versões dos aplicativos para desktop aparecem todas rodando dentro do navegador Edge, o que indica que a Microsoft está apostando mesmo nos web apps para a nova geração da suíte. Claro, os aplicativos desktops certamente continuarão existindo, mas gradativamente poderão dar lugar às alternativas online.

O projeto ainda não tem um cronograma de liberação divulgado: na postagem, a Microsoft afirmou que algumas das mudanças exibidas serão implementadas “dentro de um ano ou dois” — outras ainda estão em fase de experimentação e poderão sofrer alterações até o lançamento. Ainda assim, o caminho que a Big M resolveu seguir é bastante interessante, com foco no conteúdo, na simplicidade e na leveza. Bem legal, não?

via The Verge