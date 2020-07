Mais um dia, mais notícias sobre o Apple TV+ — ou melhor, sobre toda a área de audiovisual da Apple. Vamos a elas?

Verzuz

Para início de conversa, uma novidade que não pertence ao Apple TV+, e sim ao Apple Music: a plataforma de streaming da Maçã passará a exibir as batalhas musicais do webcast Verzus, fundado por Timbaland e Swizz Beatz — e que viu sua popularidade estourar no Instagram nos últimos meses.

Em Verzuz, dois artistas se “enfrentam” tocando seus maiores sucessos frente a frente. Os episódios da série continuarão sendo transmitidos no Instagram, mas também serão exibidos ao vivo no Apple Music — e quem perder as batalhas poderá assistir a elas posteriormente na plataforma da Maçã.

A primeira batalha da nova série, entre os rappers Snoop Dogg e DMX, acontecerá daqui a pouco, às 21h (pelo horário de Brasília); outros episódios serão divulgados e transmitidos periodicamente. Parece divertido, não?

“O Céu em Todo Lugar”

Enquanto isso, a Apple e a produtora A24 encontraram a protagonista do filme “O Céu em Todo Lugar” (“The Sky is Everywhere”), adaptação do livro homônimo que estreará no Apple TV+ em breve. De acordo com o Deadline, o papel de Lennie Walker ficará com a jovem Grace Kaufman, que já participou de séries como “The Last Ship” e “Man With a Plan”.

Como já comentamos, “O Céu em Todo Lugar” segue a jovem Lennie Walker, que se vê num triângulo amoroso durante o processo de luto pela morte da irmã mais velha. Lennie será o primeiro papel de protagonista de Kaufman.

O filme terá seu roteiro assinado por Jandy Nelson, autora da obra original, e será dirigido por Josephine Decker (“Madeline’s Madeline”). Ainda não há informações sobre gravações ou data de estreia, mas certamente ainda precisaremos esperar um pouco antes de ouvirmos mais informações sobre isso.

“Central Park”

Já temos, também, mais um vídeo musical da série animada “Central Park” — dessa vez, com a canção “New York Doesn’t Like Your Face”, escrita por Fiona Apple e interpretada pela atriz Audra McDonald. Confiram:

A canção fará parte do último episódio da primeira temporada da série, que será disponibilizado nesta sexta-feira (24/7). Quem vai assistir?

“Beastie Boys Story”

Por fim, o canal da Apple TV no YouTube postou o vídeo “Beastie Boys Story – Illustrated in 5 Posters by Geoff McFetridge” — que, como o próprio nome já diz, traz um resumo da história da banda por meio de cinco pôsteres criados pelo ilustrador Geoff McFetridge. As artes, como vocês devem imaginar, foram totalmente desenvolvidas em um iPad Pro com um Apple Pencil.

Muito legal, não? 😉