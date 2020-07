Depois de examinar milhares de imagens capturadas com iPhones por fotógrafos (e aspirantes à fotografia) em mais de 140 países ao redor do mundo, os juízes anunciaram os vencedores da 13ª edição do iPhone Photography Awards (IPPAWARDS 2020) — e, como sempre, as fotos são espetaculares!

Embora as câmeras dos iPhones tenham se desenvolvido bastante, ainda é surpreendente ver algumas das fotos capturadas pelo smartphone da Maçã — claro, sem deixar de lado a expertise daqueles que estão segurando o aparelho. Como sempre, os vencedores do concurso usaram uma variedade de modelos, do iPhone 4 ao 11 Pro Max.

A vencedora do Grande Prêmio e Fotógrafo do Ano deste ano foi a inglesa Dimpy Bhalotia, que usou um iPhone X para capturar sua imagem, intitulada “Flying Boys”, em Banaras (Índia).

Dimpy Bhalotia: “Flying Boys”

Já o três primeiros lugares do prêmio de Fotógrafo do Ano foram ocupados por Artyom Baryshau (Bielorrússia), com a fotografia “No Walls”; Geli Zhao (China), por uma imagem sem título de lençóis pegando vento em um dia nublado; e Saif Hussain (Iraque), com a imagem “Sheikh da Juventude”.

Da esquerda para a direita: imagens de Artyom Baryshau, Geli Zhao e Saif Hussain

Além disso, entre os vencedores das categorias remanescentes do IPPAWARDS estão duas brasileiras: Veronica Yoo, que ficou em segundo lugar na categoria “Resumo”, e Renata Dangelo, que também ficou com o segundo lugar da categoria “Retrato”.

Veronica Yoo: “Beauty in Everyday” em Irvine (Califórnia), tirada com o iPhone 8 Plus

Renata Dangelo: “Roberta” em L’Almentera (Espanha), tirada com o iPhone 8

Confira todos os fotógrafos vencedores na página dos IPPAWARDS. Caso queira participar do próximo concurso, saiba que as inscrições já estão abertas. 😉

