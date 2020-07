Se você não passou as últimas semanas dentro de uma caverna, certamente ouviu falar do NEOWISE, o cometa que está passando próximo à Terra e, após essa breve aparição, só voltará a nos fazer uma visita daqui a 6.700 anos.

Não há como saber exatamente se o Neowise poderá ser visto a olho nu em território brasileiro, já que vários fatores (como claridade do céu, composição do cometa e posição do observador) entram nessa ponderação. De qualquer forma, astrônomos estimam que ele poderá ser visto em diferentes regiões do país até a próxima quinta-feira (30/7), iniciando sua aparição pela região Norte e “descendo” pelo Brasil — essa reportagem do UOL traz mais informações.

A questão que fica é: caso você esteja numa área em que seja possível ver o cometa a olho nu, como registrar esse momento para a posteridade com um smartphone? Qualquer pessoa que já tentou tirar uma foto da Lua, afinal, sabe que os famigerados dispositivos móveis não são lá muito bons para a chamada astrofotografia.

Felizmente, algumas dicas podem ser seguidas para que seus cliques fiquem um pouco mais aceitáveis — obviamente, a qualidade final da imagem vai ser influenciada também por outros fatores, como o conjunto ótico e o software do seu smartphone. De qualquer forma, vamos lá!

Posicione-se num local propício

A NASA compartilhou recomendações para os observadores do NEOWISE: buscar um lugar alto, sem muita luminosidade nos arredores e com a vista do horizonte mais desimpedida possível. Será muito mais fácil ter uma visão clara do cometa em zonas rurais ou menos adensadas, onde a luminosidade urbana não afeta a observação astronômica.

Por fim, torça para o céu estar límpido — você pode acompanhar a previsão do tempo em uma série de aplicativos, para decidir se vale a expedição ou não.

Use um tripé

Essa é a dica essencial: se você quer estabilidade máxima para capturar imagens de longa exposição sem tremedeira, é necessário usar um tripé — ou, na falta dele, alguma traquitana que sirva para deixar seu smartphone perfeitamente estável.

Use um app de fotografia avançado

O aplicativo Câmera, nativo do iOS, é excelente para tirar fotos do dia a dia sem pensar muito em configurações específicas; para a astrofotografia, por outro lado, você precisará controlar alguns aspectos do processo de forma manual para extrair o máximo do seu dispositivo.

Isso só pode ser obtido com aplicativos de terceiros — por isso, segue abaixo uma lista de alguns dos apps de câmera avançados que nós mais gostamos:

Configure o disparo

As configurações específicas da sua foto dependerão das condições dos seus arredores, mas algumas dicas podem ser dadas de antemão. Para início de conversa, configure um atraso de alguns segundos no disparo, para que a micro-vibração do seu dedo tocando a tela não afete a captura.

Em seguida, reduza o ISO da captura para 100 (ou menos) e configure o foco para infinito (caso ele não esteja já configurado dessa forma). Escolha um tempo de exposição lento, acima dos dois segundos, para favorecer a captura de luz. E não se esqueça, claro, de deixar o smartphone absolutamente imóvel durante a captura.

Essas são apenas algumas dicas básicas — como o cometa ficará visível no céu por vários minutos, você pode brincar com essas orientações para ver o que dá os melhores resultados na sua foto.

Com tudo isso em mente… boa expedição! 📸☄️