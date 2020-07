Eis as novidades do iOS 14 beta 3; macOS Big Sur ganha novo ícone de bateria

Como informamos, a Apple liberou hoje as terceiras versões beta do iOS 14, do iPadOS 14, do macOS Big Sur 11, do watchOS 7 e do tvOS 14. Como estamos falando de sistemas novos, os quais ainda serão lançados, muita coisa ainda muda nessa fase de testes — e nós estamos aqui para trazer essas novidades junto a outras que descobrimos recentemente.

Confira abaixo esse nosso oitavo compilado com as novidades dos futuros sistemas operacionais da Maçã!

Novidades do app Música

De uma vez só, a Apple renovou o ícone do aplicativo Música e o visual do widget dele (ambos agora com um fundo colorido em vez de branco).

Nessa beta 3, o Apple Music também ganhou integração com o Snapchat — nos moldes daquela implementada no iOS 13.5, para compartilhar músicas nos Stories do Instagram e do Facebook.

Por fim, temos algumas mudanças sutis no app em si: na biblioteca do app, os textos vermelhos/rosas ficaram cinzas e ganharam ícones (esses, sim, vermelhos/rosas).

Widget do app Relógio

A terceira versão de testes do iOS 14 também veio com um novo widget do app Relógio.

Ele conta com suporte a vários tamanhos e a cidades individuais no modo analógico.

Lavar as mãos

Não adianta nada o Apple Watch simplesmente monitorar se você está lavando a mão corretamente, não é mesmo? É preciso também lembrar a todos de lavar as mãos, principalmente ao chegar da rua.

Also new, location based hand washing reminders pic.twitter.com/6RObC7rsek — 𝗗𝗮𝗮𝗻 𝗡𝗶𝗷𝗸𝗮𝗺𝗽 (@Daan_) July 22, 2020

A boa notícia é que a nova versão do sistema conta com essa opção. Caso você chegue em casa e não lave as mãos em alguns minutos, o relógio lhe lembrará — obviamente, você precisa ativar essa notificação no app Watch, no seu iPhone.

Instruções

As três principais novidades (pelo menos falando de interface) do iOS 14 são, sem dúvida, os novos widgets, a Biblioteca de Apps e a opção de esconder algumas páginas de aplicativos.

Pois a Apple tratará de explicar tudo para quem está rodando o iOS 14 pela primeira vez:

Tempo de Uso

No widget do Tempo de Uso, o gráfico agora mostra detalhes de uso dos principais aplicativos que você usou durante o dia.

ECG e notificações de ritmo irregular

Como falamos, recentemente a Apple liberou o ECG e as notificações de ritmo irregular para brasileiros. A novidade exigia a instalação do watchOS 6.2.8 e do iOS 13.6 — quem estava rodando as versões beta do iOS 14 e do watchOS 7 ficou de fora da brincadeira.

Hoje, a Apple corrigiu isso nas versões beta 3 e todos agora têm acesso a esses dois recursos importantes de saúde.

Trocando o destino do áudio numa ligação

A Apple também redesenhou o painel pelo qual trocamos o destino do áudio numa ligação.

Nível de áudio dos fones de ouvido

Aos que estão preocupados com o volume do áudio em seus fones de ouvido, temos uma boa notícia. No iOS 14, será possível acompanhar essa medição em tempo real.

Para isso, é preciso ir em Ajustes » Central de Controle » Personalizar Controles e adicionar a opção “Audição”. Fazendo isso, na próxima vez que estiver escutando algo pelos seus fones, poderá abrir a Central de Controle para saber exatamente o nível do áudio deles.

Lupa

O recurso de lupa, acessível pela Central de Controle, também foi redesenhado no iOS 14.

Nova máscara para Memoji

O iOS 14 veio com uma nova opção de máscara para você criar seus Memojis (à esquerda).

Endereço MAC

Para entender essa novidade compartilhada pela Apple em um artigo de suporte, é preciso explicar para que serve o endereço MAC é como ele é usado.

Para se comunicar com uma rede Wi-Fi, um dispositivo deve se identificar com a rede usando um endereço de rede exclusivo chamado endereço de controle de acesso à mídia (em inglês, media access control, ou MAC). Se o dispositivo sempre usar o mesmo endereço MAC Wi-Fi, as operadoras de rede (entre outros) poderão relacionar esse endereço com mais facilidade à atividade e à localização da rede do dispositivo ao longo do tempo — ou seja, é como se o endereço MAC fixo servisse como uma espécie de rastreamento.

Para reduzir esse risco de privacidade, o iOS 14, o iPadOS 14 e o watchOS 7 incluem um recurso que altera periodicamente o endereço MAC que o dispositivo usa em cada rede Wi-Fi. Esse endereço MAC aleatório é o endereço Wi-Fi privado do seu dispositivo para essa rede — até a próxima vez que ele se associar a um endereço diferente.

E no macOS Big Sur beta 3…

Sim, a Apple finalmente atualizou aquele ícone horrível da bateria nas Preferências do Sistema! 🙏🏼

Deux nouveautés dans macOS 11 bêta 3 : Apple supprime enfin son controversé logo batterie en forme de préservatif et change l’icône de l’app Musique. Il y en a sûrement d’autres. pic.twitter.com/32itfnX1G4 — Nicolas Lellouche (@LelloucheNico) July 22, 2020

Além disso, o ícone do app Música também foi alterado para ficar em conformidade com o novo do iOS/iPadOS 14 beta 3.

· • ·

Boas novidades, não é mesmo? 😀

